Carburanti: rinnovati gli incentivi per l'acquisto di benzina e gasolio

UDINE - La Giunta regionale ha stabilito di applicare per tre mesi, dall'1 gennaio al 31 marzo 2020, gli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione. «Questo provvedimento - spiega l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro - tiene conto della situazione che ha determinato una contrazione del potere di acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia».

«Una situazione - aggiunge l'assessore - rispetto alla quale la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni: va considerato infatti che le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa». Su proposta di Scoccimarro è così stato stabilito che per i Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato appartenenti alla Zona 1 il contributo totale per la benzina sarà di 21 centesimi al litro, e di 14 centesimi al litro per il gasolio.

Per quanto riguarda i Comuni a contributo base, compresi nella Zona 2, il contributo della Regione sarà di 14 centesimi per la benzina e di 9 centesimi per il gasolio.