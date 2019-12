Muore a 27 anni a causa di una malattia incurabile

CAMPOFORMIDO - La malattia ha avuto la meglio, strappando all'affetto dei suoi cari Sabrina Flebus, giovane donna di 27 anni. Dopo due anni di lotta, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra venerdì e sabato, all'ospedale di Bolzano, dove si trovava da alcune settimane. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Dopo gli studi aveva tentato la strada della personal trainer, lavorando per qualche tempo in alcune palestre della zona, a Pradamano e a Udine. Conseguita la laurea in Chinesiologia aveva trovato un posto di lavoro in una farmacia di via Nimis. Tutto sembrava andare bene, poi è arrivata la scoperta della malattia.

Lascia nel dolore i genitori e il marito, con cui si era sposata a maggio. I funerali di Sabrina saranno celebrati giovedì 26 dicembre alle 11.15 nella chiesa parrocchiale di Campoformido.