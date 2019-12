UDINE - Per il giorno di Natale, l'Osmer Fvg prevede, su tutte le zone, cielo poco nuvoloso. Nelle ore notturne e al mattino possibili foschie o nebbie in pianura, poi in dissolvimento.

Sui monti, in quota, soffierà vento sostenuto da nord. Le temperature scenderanno sotto lo zero anche in pianura.