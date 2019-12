Ventenne ferito con un coltello al termine di una lite

CIVIDALE DEL FRULI - Un ragazzo di 20 anni è stato ferito con un coltello al termine di una lite. E' accaduto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre a Cividale del Friuli, in una strada non lontana dal centro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della città ducale, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per ora si sa che due persone hanno cominciato a litigare e in breve dalle parole si è passati alle mani. E' spuntato un coltello e il 20enne cividalese è stato ferito alla schiena.

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso di Cividale e poi all'ospedale di Udine. Non sarebbe in percolo di vita.