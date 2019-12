Furto di Natale in via Giovanni di Moravia: spariti anche i regali

UDINE - Furto in un appartamento di via Giovanni di Moravia, a Udine. I ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì a martedì, come testimoniato da Melissa Sacco su Facebook. Ha postato la foto di una camera messa a soqquadro con la scritta 'I ladri a Natale buon Natale'.

I malviventi hanno approfittato di una cena dei proprietari dell'appartamento per svaligiarlo, tra le 21 e mezzanotte. Sono riusciti a portare via contanti, gioielli e alcuni pacchetti lasciati sotto l'albero. Il bottino è superiore ai 6 mila euro. Il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine.