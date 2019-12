Insulta e aggredisce i poliziotti: arrestato 54enne udinese

UDINE - E' stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A finire nei guai, la notte di Natale, è stato un 54enne udinese. L'uomo si trovava a casa di una donna anziana e del figlio nel quartiere di Sant'Osvaldo, dalla quale non voleva assolutamente andarsene, assumendo un comportamento piuttosto aggressivo e violento.

Anche con l'arrivo delle Volanti della Polizia (chiamate dal figlio dell'anziana), il 54enne ha continuato a non volersi muovere dalla casa, e si è gettato contro gli agenti insultandoli e colpendone uno a un braccio. I poliziotti l'hanno bloccato e condotto in Questura per gli accertamenti del caso prima del fermo.