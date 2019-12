Il 2020 comincia con la 'Follia dei numeri 1', la 'Numer1ning'

CODROIPO - Quante volte abbiamo fatto pensieri strani vedendo persone correre in giro durante le fredde giornate invernali, mentre giravamo al calduccio nella nostra auto? Ma la Numer1ning è a un altro livello. Ormai dal 2011 un gruppo di amici ha pensato, tra lo scherzo e la follia, di trovarsi per correre coi numeri 1. Non nel senso sportivo del termine, bensì perché era il 2011, partivano alle 11 e 11 per percorrere 11 chilometri e 111 metri. Non una competizione, bensì un allenamento goliardico per iniziare l’anno sportivamente e scambiarsi gli auguri condividendo gli avanzi del cenone. Poi arrivò il 2011 + 1, quindi +1, +1, +1, +1, +1, +1 e così via sino ad arrivare a questo 1° gennaio 2020 con nove 1. Prima delle 11 di mattina ci si trova presso il campo sportivo comunale per partire tutti insieme e affrontare un circuito segnalato che consentirà ai partecipanti di passeggiare all’andatura preferita, attraversando il centro di Codroipo, raggiungendo Villa Manin, superando il parco delle Risorgive prima di chiudere in bellezza rifocillandosi all’interno del campo polisportivo.

La corsa dell’1! Solo per numeri 1 ed.’11+1+1+1+1+1+1+1+1+1. Non essendo una gara ufficiale, bensì solo una passeggiata amichevole e divertente, non c’è una quota d’iscrizione e nemmeno regole ufficiali da seguire. Ci si ritroverà liberamente, portando con se cibo e bevande, per iniziare l’anno nuovo correndo, oppure camminando, con bambini, anziani, cani, gatti e amici, per smaltire parte delle cibarie ingurgitate durante le feste, prima di affrontare gli ultimi panettoni, pandori, torroni e, se avanzati dalla notte del veglione, magari anche il pasticcio o i cannelloni e soprattutto le lenticchie!

La manifestazione è diventata sempre più importante, con un numero di partecipanti che ha visto una crescita impressionante e, siccome si tratta del mattino del 1° gennaio, direi quasi incredibile. Non si sa il numero preciso, ma anche quest’anno ci si aspetta di vedere centinaia di persone al via per affrontare i due percorsi. Quello principale di 11 chilometri e 111 metri e quello alternativo di circa 5 chilometri.

Gli organizzatori prepareranno thè caldo, tanto per evitare rischi di assideramento, dato che solitamente a Codroipo, il primo gennaio, difficilmente si suda. Non è una gara, non ci sono premi ne medaglie, non c’è iscrizione e chiunque può portare ciò che vuole per il rinfresco finale, da condividere tra gli a auguri. Se ci sarà il sole bene, ma la manifestazione si svolgerà soprattutto in caso di maltempo. Gli sportivi folli della Numer1ning non si fermano in nessun caso (non esistono condizioni avverse, ma atleti arrendevoli), corridori, marciatori o semplicemente gente che ha piacere e bisogno di smaltire il cibo eccessivo delle festività. Culle con neonati, cani al guinzaglio, ma anche professionisti riconoscibili dalle tute che approssimativamente costano quanto un’automobile nuova.

La gente per partecipare arriverà da ogni parte del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Paesi limitrofi, giacché ormai è una tradizione, giunta alla nona edizione della Numar1ning (la corsa dei numeri 1). Una passeggiata tra amici ma ben organizzata, con segnaletica, video del percorso disponibile da alcuni giorni prima, anche se buona parte dei corridori avrà già corso negli anni precedenti, ma ci potrebbero essere sorprese per 2020. Su Facebook gli aggiornamenti e i dettagli.

La Numar1ning non è una competizione sportiva, bensì un incontro di persone nel corso del quale ognuno è responsabile per sé, nel pieno rispetto del Codice della Strada, del traffico e della presenza altrui.