Svaligiata la casa milanese di Taylor Mega

UDINE - L'influencer friulana Taylor Mega, al secolo Elisia Todesco, ha subito un furto nella sua abitazione di Milano. E' stata la stessa 26enne di Carlino a diffondere la notizia, pubblicando un video su Instagram. Stava trascorrendo il Natale in Friuli, insieme alla sua famiglia, quando è stata richiamata dall'allarme ed è così rientrata a Milano. Il colpo è stato messo a segno la sera del 25 dicembre.

Casa messa sottosopra e bottino ingente per i ladri. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Milano. «Sono terrorizzata, si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che c'era l'allarme. Quando mi trovavo a Udine è partito l'allarme e ho chiamato le forze dell'ordine mentre i ladri erano ancora in casa, poi sono corsa da Udine a Milano in tre ore e ho trovato quel macello. Non so davvero cosa dire», questo il racconto fatto da Taylor sui social.