Rissa in borgo stazione: intervento della Polizia

UDINE - Ennesima rissa in borgo stazione. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio in via Leopardi, nei pressi del negozio Prix. A fronteggiarsi sono stati inizialmente due stranieri, che poi hanno coinvolto altre persone nella lite.

Sul posto sono intervenuti prima due guardie giurate presenti nella zona in quel momento, poi gli agenti delle squadre Volanti. I due stranieri, in evidente stato di ebbrezza, non hanno voluto saperne di calmarsi, allargando la lite ad altre persone che si sono 'presentate' con cocci di bottiglia rotti in mano.

Non senza fatica i poliziotti sono riusciti a riportare la calma, evitando che qualcuno restasse feriti. I protagonisti della lite sono stati portati in questura per gli accertamenti del caso. In via Leopardo sono accorsi anche i carabinieri.