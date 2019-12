Va a passeggiare sull'argine del Tagliamento, scivola e muore

RAGOGNA - E' scivolato nel fiume Tagliamento mentre stava passeggiando sull'argine. Purtroppo per Sergio Dotto, 77enne di Pignano di Ragogna, non c'è stato nulla da fare. L'anziano, domenica 29 dicembre, si trovava in località Tabine quando, per cause ancora da chiarire, è finito nel corso d'acqua.

L'uomo potrebbe essere inciampato e aver battuto la testa, oppure essere stato colpito da un malore. Saranno gli accertamenti medici a stabilirlo. L'allarme è stato lanciato da un'altra persona che stava camminando sul greto del fiume dopo aver notato il corpo esanime dell'anziano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante i tentativi dei sanitari per rianimare il 77enne, non c'è stato nulla da fare.