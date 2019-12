Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: muore a 73 anni

RAGOGNA - Incidente mortale, nella serata di domenica 29 dicembre, a Ragogna. A perdere la vita è stato il 73enne Luciano Sivilotti, residente nella frazione di Pignano. L'uomo ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiata schiantandosi più volte contro i muri e le recinzioni di alcune abitazioni.

Il fatto è avvenuto attorno alle 19.30. La vettura ha finito la propria corsa ruote all'aria, in mezzo alla strada. Purtroppo per Sivilotti non c'è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto a bordo di un'ambulanza non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri di San Daniele, che ora dovranno accertare le cause del sinistro, e i vigili del fuoco. Una scomparsa, quella di Sivilotti, agricoltore in pensione, che ha destato grande dispiacere in paese.