Goccia di Carnia sulle tavole di Food for Champions con i piatti di Massimo Bottura

UDINE - Dalle montagne della Carnia fino ai migliori ristoranti di Dubai e ai grandi eventi internazionali dello sport: Goccia di Carnia è l’acqua ufficiale dei Globe Soccer Awards, gli 'oscar del calcio' che al Madinat Jumeirah Resort hanno premiato calciatori, allenatori, team e che hanno incoronato Cristiano Ronaldo come miglior atleta, facendogli conquistare il 4° titolo consecutivo.

Non era solo il calcio il protagonista dell’evento, ma anche il meglio della gastronomia mondiale con il Gala 'Food for Champions' che dalla prima edizione pone l'accento sull'importanza di una dieta sana ed equilibrata come elemento essenziale per il benessere. Si tratta di un'esperienza culinaria indimenticabile: Goccia di Carnia era presente sulle tavole del Galà insieme ai piatti dei nomi mondiali dell’alta cucina: grandi chef internazionali, infatti, hanno cucinato per gli ospiti guidati da Massimo Bottura, lo chef super star del ristorante tre stelle Michelin Osteria Francescana di Modena e che recentemente ha aperto a Dubai il ristorante Torno Subito all’interno del W Dubai Palm.

Goccia di Carnia è presente negli Emirati da circa 5 anni: si tratta di un mercato importante, con un alto potenziale di crescita, sempre alla ricerca di acque europee che come Goccia garantiscano purezza e altissima qualità dalla fonte alla bottiglia. È la prima volta che l’acqua friulana è partner di questo evento che non solo radica ulteriormente la presenza del brand in questa zona geografica ma che lo lega ulteriormente al mondo del calcio: Goccia, infatti, è acqua ufficiale e Official partner di Udinese Calcio per le prossime 3 stagioni sportive, fino al campionato di Serie A Tim 2021/2022, e è anche main sponsor del settore giovanile e di quello femminile.