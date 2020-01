Festeggiamenti di Capodanno: un ragazzo si ferisce alla mano, un bimbo cade dalla finestra

UDINE - Nella notte di San Silvestro non sono mancati gli interventi di 118 e Vigili del Fuoco. Due gli episodi più gravi, che hanno coinvolto due minorenni a Udine e a Gemona del Friuli.

Nel capoluogo friulano un 16enne si è ferito a una mano dopo aver acceso un fuoco d'artificio poco prima mezzanotte. Il giovane è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118, al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Il giovane è stato dimesso dopo essere stato medicato. Al momento dell'incidente si trovava in strada con alcuni amici.

A Gemona, invece, un bimbo di 13 anni è caduto dal balcone di casa, da un altezza di circa 4 metri, durante i festeggiamenti di San Silvestro. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto il personale medico che ha provveduto al trasporto del ragazzino all'ospedale di Udine. La caduta sarebbe avvenuta pr cause accidentali.