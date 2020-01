UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì 3 gennaio prevede cielo poco nuvoloso al mattino, variabile nel pomeriggio per il passaggio di velature in quota che a tratti potranno essere anche consistenti.

Sulle zone occidentali di bassa pianura e costa possibili nebbie o nubi basse. Temperature relativamente miti in quota con inversioni termiche di notte nelle valli.