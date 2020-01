Maxi rissa tra stranieri in via Zoletti: una persone finisce in ospedale con una ferita da taglio

UDINE - Una discussione degenerata in una rissa ha causato il ferimento di due persone di nazionalità straniera. Una di queste sarebbe stata ferita con un'arma da taglio.

Il fatto di cronaca è avvenuto giovedì 2 gennaio attorno alle 23 in via Zoletti, a pochi passi dall'incrocio con via Aquileia. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. A fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di ragazzi, in tutto una ventina di persone.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale dei due feriti. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.