Tenta di rubare un'auto ma non si accorge che dentro ci sono due bimbi che dormono

UDINE - Tenta di rubare un'auto, senza accorgersi che sul sedile posteriore stavano dormendo due bambini. E' accaduto venerdì a Udine, in piazzale D'Annunzio.

Una coppia di coniugi bulgari si era fermata lasciando l'auto accesa, per entrare nella reception dell'hotel Cristallo per chiedere la disponibilità di una camera. Non hanno voluto svegliare i figli preferendo lasciarli nell'auto. Un italiano di 43 anni, però, vedendo quella BmwX6 senza nessuno dentro, ha tentato di rubarla, salendo a bordo e partendo a tutta velocità.

Ma il ladro si è fermato poco dopo, in viale Europa Unita, non riuscendo più a far partire la vettura. I proprietari l'hanno quindi raggiunto, ma l'uomo si rifiutava di aprire la porta. E' stato uno dei due figli, che nel frattempo si era svegliato, a sbloccare la chiusura centralizzata consentendo ai genitori di aprire le portiere.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, che hanno arrestato l'uomo con l'accuso di furto aggravato.