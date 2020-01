Maxi furto in via Codroipo: rubati preziosi e contanti per 50 mila euro

UDINE - Brutta sorpresa per un'imprenditrice residente in via Codroipo, che al rientro a casa, venerdì pomeriggio, si è accorta della visita dei ladri. Ingente il bottino, pari a circa 50 mila euro (sono stati sottratti oggetti in oro, contanti, computer e argenteria).

I malviventi sono riusciti a forzare una finestra e calarsi, dall'alto, all'interno dell'abitazione.

La chiamata ai carabinieri è giunta verso le 19. Immediato l'intervento degli uomini dell'Arma, che hanno effettuato un primo sopralluogo nell'abitazione alla ricerca di elementi utili all'identificazione dei ladri. Sono in corso le indagini.