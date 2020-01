UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 5 gennaio, prevede cielo in prevalenza sereno; sui monti probabile variabilità specie in mattinata e in quota soffierà vento sostenuto da nord o nord-ovest.

Di prima mattina possibile qualche raffica di vento sostenuto anche a fondovalle sulle Alpi. Sulla costa soffierà a tratti Bora moderata. Gelate notturne sui monti ed in pianura.