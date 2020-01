Cade dal tetto e viene ricoperto di catramina

PAVIA DI UDINE - Un 60enne è caduto da un'altezza di sei metri a Risano, durante i lavori di manutenzione della sua casa. E' accaduto sabato pomeriggio.

L'uomo stava applicando la catramina sulle grondaie quando ha perso l'equilibrio, cadendo a terra, riportando un trauma cranico e la frattura del femore. Come se non bastasse la catramina gli è finita addosso, ricoprendolo nella parte superiore del corpo.

Per liberarlo da materiale oleoso sono intervenuti i vigili del fuoco. L'uomo è stato poi affidato al personale del 118 e portato in ospedale con l'elicottero. Le sue condizioni non sarebbero gravi.