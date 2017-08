Alla prima al Friuli, l'Udinese perde contro l'Az Alkmaar

Finisce 1-2 in favore della formazione olandese che milita in Eredivisie, il massimo campionato olandese. Al doppio vantaggio ospite con i gol di Vejinovic e Van Overem nel primo tempo, risponde Perica in avvio di ripresa su rigore