Cuore di papÓ: mini set fotografici in occasione della Festa del 19 marzo

In occasione della Festa del papÓ, Fotoimpronte Art Studio organizza nel proprio studio di via Cortazzis 7, a Udine, dei mini set fotografici di un'ora: David farÓ dieci foto ai bambini assieme ai loro papÓ, mentre Serena insegnerÓ ai piccini come creare un meraviglioso bigliettino da regalare, con un personale pensierino e una foto all'interno, al loro papÓ. Info: info@fotoimpronte.it