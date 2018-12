Emergenza cattedre vuote, le scuole di tutta Italia cercano insegnanti

UDINE - L'anno scolastico è ormai avviato e nonostante ciò le scuole hanno ancora bisogno di insegnanti a cui affidare le cattedre ancora vuote per garantire la continuità didattica e delle lezioni. La carenza di insegnanti è più elevata soprattutto nelle regioni del nord, si richiedono con più frequenza docenti di discipline scientifiche, di lingue straniere e insegnanti di sostegno. Il sistema di reclutamento e abilitazione insegnanti, sebbene sia stato riformato più volte negli ultimi anni, risulta ancora poco adatto non riuscendo a soddisfare le richieste degli enti scolastici. Il nuovo Ministro dell'istruzione ha dichiarato più volte di voler intervenire per normalizzare la situazione e i tempi e le procedure di abilitazione. Ad oggi però, per l'assegnazione degli incarichi agli insegnanti si impiegano le Graduatorie di Istituto e le Graduatorie ad Esaurimento, che sono insufficienti. Come fare allora, per arginare il problema della mancanza di insegnanti? Con la Messa a Disposizione.

MESSA A DISPOSIZIONE - La Messa a Disposizione, detta anche MAD, è uno strumento autorizzato e riconosciuto da MIUR, tramite il quale chiunque abbia un titolo valido per l'insegnamento può rendere nota ai Dirigenti di Istituto la disponibilità a ricoprire un incarico nell'ambito della scuola. Non solo aspiranti docenti non abilitati e neolaureati che vogliono lavorare nel mondo della scuola possono inoltrare la loro Messa a Disposizione, ma anche docenti già iscritti alle graduatorie di II e III fascia. Inviare una MAD è possibile senza limiti o scadenze. Sebbene ci siano periodi strategici per inviare la propria Messa a Disposizione è consigliabile farlo spesso durante l'anno scolastico: la scuola, infatti, ha sempre bisogno di supplenti pronti a occupare una cattedra vuota a seguito di un imprevisto.

