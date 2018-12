Scialbo 0 a 0 per l'Udinese a Ferrara

UDINE - La paura di perdere blocca sia Udinese che Spal, e alla fine, la sfida salvezza di Ferrara termina 0 a 0. Un punto a testa che non serve a nessuna delle due squadre, con i friulani che ormai non riescono più a vincere in trasferta (i 3 punti mancano da settembre) e che restano pericolosamente nella zona ‘calda’ della classifica.

La prima vera occasione della partita capita sui piedi del triestino Petagna, al 16’, che su punizione colpisce la traversa. Poco dopo, al 20’, ancora l’ex atalantino mette i brividi alla porta difesa da Musso. Un primo tempo privo di emozioni, soprattutto per l’Udinese, che non riesce mai a tirare verso la porta avversaria. Al 46’ è De Paul a rompere il ghiaccio dai 25 metri, ma Gomis è attento e smanaccia a lato.

Nella ripresa la squadra friulana appare più aggressiva. Al 10’ ci prova Strynger Larsen ma la sua conclusione dalla distanza termina a lato. Al 21’ tocca a Schiattarella provare a impensierire Musso, ma il suo colpo di testa viene respinto in angolo. Al 29’ è la volta di Strynger Larsen, ma Gomis è attento. Al 30’ ci priva Felipe, con il pallone che termina sopra la traversa. L’Udinese prova l’assalto finale, senza però creare vere occasioni da gol.