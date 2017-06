Rissa notturna in via San Francesco ripresa da un residente

UDINE - Un'aggressione in piena regola, con un uomo che finisce a terra e viene colpito da più persone con calci, pugni e addirittura con una sedia. Il fatto, ripreso da un residente, è accaduto giovedì sera nella centralissima via San Francesco, a Udine.

Come si vede dalle immagini l'uomo prima viene gettato a terra, in mezzo alla strada, poi viene colpito ripetutamente da un gruppo di persone. Quattro quelle che si vedono nelle immagini anche se solo uno di loro, quello a torso nudo, sembra essere il più violento (quello che scaraventa la sedia). Le voci che si ascoltano nel video sembrano appartenere a persone straniere. Il gruppetto poi si allontana imboccando le strade limitrofe a via San Francesco.

Sul posto, dopo l'aggressione, un'ambulanza del 118 e le pattuglie della Polizia e dei carabinieri, al lavoro per rintracciare i responsabili della lite. Il fatto è avvenuto attorno alle 22.30.