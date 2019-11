Torna la Fiera del Lavoro Fvg: 70 aziende pronte ad assumere 460 laureati

UDINE - Le porte di palazzo Antonini MaserI si aprono eccezionalmente per accogliere la presentazione della 14^ edizione della Fiera del Lavoro FVG organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale). Appuntamento sabato 16 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per l’evento regionale più importante per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro che ogni edizione fa segnare nuovi numeri da record: quest’anno oltre 70 aziende pronte a offrire 460 posti di lavoro. «Quest’anno la fiera del lavoro tocca diversi record: 460 sono le opportunità occupazionali che verranno offerte a coloro che parteciperanno per fare i colloqui e oltre 70 sono le società che si presenteranno al pubblico, illustrando le proprie opportunità occupazionali» spiega Marco Sartor, presidente di Alig. L’evento – sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da alcune aziende tra le quali Auxiell, GLP e Umana - come sempre è gratuito per tutti i partecipanti.

I colloqui con le aziende e il servizio curriculum

Si inizia ufficialmente alle 13 nel foyer e nelle gallerie del teatro con gli incontri one to one tra aziende e candidati, con il servizio di correzione dei curriculum in italiano ed in inglese, con il servizio gratuito offerto da un fotografo professionista a disposizione per scattare la foto perfetta per il proprio cv.

Ognuna delle aziende partecipanti avrà a disposizione 10 minuti per presentarsi agli aspiranti candidati: un’occasione unica per ascoltare direttamente dalle imprese le loro realtà e le loro esigenze in termini di risorse umane, competenze e specializzazione. Il programma con tutti gli orari delle presentazioni è consultabile sul sito alig.it

Il talkshow e l'intervista a Elio

Alle 17, il consueto talk show condotto dal vicedirettore del TG5 Giuseppe De Filippi ospiterà quattro testimonianze che quest’anno parleranno di auto motivazione dal mondo accademico allo sport fino ovviamente a quello aziendale.

Ospiti: Anna Mareschi Danieli (presidente Confindustria Udine), Antonio Volpin (senior partner, McKinsey), Giovanni Tavaglione (coach del campione Giorgio Petrosyan), Alberto F. De Toni (presidente Crui).

La consueta intervista degli studenti che negli ultimi anni ha portato sul palco nomi come Gene Gnocchi, Simona Ventura, Raul Cremona, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Allevi, quest’anno accende i riflettori sull’ingegnere più atipico d’Italia: il cantante Elio, di Elio e le storie tese, risponderà alle domande più stravaganti degli studenti universitari.

Il Faedis wine tasting

Il pomeriggio di lavori si chiuderà con un momento conviviale nelle quali partecipanti ed aziende potranno interagire informalmente degustando le eccellenze vinicole dei Colli Orientali del Friuli. Armati di calice da degustazione, i presenti potranno degustare 10 vini di altrettante cantine della zona di Faedis. «L’informale prepara il formale», commenta Sartor ricordando che «molte opportunità sono nate nelle edizioni precedenti della Fiera proprio in questo momento informale».

Il contest: sarà premiato il miglior curriculum di una pagina

Sempre più spesso le aziende richiedono un curriculum di una sola pagina ai candidati. Per stimolare lo sviluppo di uno standard di riferimento, ALIg propone in collaborazione con il Messaggero Veneto un concorso che premierà colui o colei che dimostrerà capacità di linguaggio, di stile, di sintesi in un cv sintetico. Largo quindi all’autopromozione e alla creatività nel presentare se stessi in poco spazio. Sulla base del giudizio di una giuria di docenti, il vincitore salirà sul palco del Giovanni da Udine per essere premiato dal Direttore Omar Monestier con un Apple Watch. Per partecipare al contest bisogna seguire le indicazioni riportate sul sito www.alig.it.

Tutti i nomi delle aziende partecipanti

ABS, Adacta, AGE web solutions, Aldi, Alfa Sistemi, Ali Energia, Asem, Automotive Lighting, Magneti Marelli, Autostar, Auxiell, B-Cube, Beantech, Bluenergy Group, Brovedani, Calligaris, CGN, CheckUp, Civibank, Codognotto, Dal Ben, Danieli, De’Longhi, Dynatrace, Electrolux Professional, Euronews pubblicità - Telefriuli – ilFriuli, Eurotech, Fincantieri, Freud – Bosch, Friuli Innovazione, Friul Intagli, Generali, Gesteco, GLP Intellectual Property Office, Ideal Service, Infineon, innov@ctors, Intertek, Lakeside Science & Technology Park, Leonardo, Lidl, Lloyd's Register, LTL, M.M., Marcolin, MEP, Messaggero Veneto, Metinvest, MIB Trieste School of Management, Pietro Rosa TBM, Pittini, Polo Tecnologico di PN, Quin, Regione FVG, Rhoss, Shop-o-rama, SMS Group, Synthese, Taghleef Industries, TT Italy, U-blox, Umana, Vds rail, Vistra.