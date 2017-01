Risveglio gelato per il Fvg

FVG – Il ‘record’ è di Ugovizza, nel tarvisiano, con meno 19 gradi. Ma per l’intera regione è stato un risveglio gelato. Le previsioni però lo avevano preannunciato. Come testimoniato le immagini delle webcam di Promoturismo, le temperature erano ancora particolarmente rigide sulle montagne della regione anche alcune ore dopo che il sole salito. Attorno alle 9.30 si registravano -11,1 gradi sul Lussari, -14 a Camporosso, -11 anche a Sella Nevea (Gilberti), - 10 sullo Zoncolan, va meglio a Forni di Sopra con – 4, - 11 anche a Piancavallo. In quanto al resto della regione, nella prima mattina, tra le 6 e mezza e le 8 avevamo: a Modoletto di Pagnacco -13, a Palmanova -10, ad Amaro -7, a Tarcento -10, a Tavagnacco -9, a Nimis -12, a Socchieve -16, a Gorizia -7, a Udine -10.



Previsioni per il 7 gennaio

Secondo le previsioni dell’Osmer, dovremo avere cielo sereno o poco nuvoloso con residuo Borino sulla costa e sulle zone orientali al mattino; sui monti poco nuvoloso o localmente variabile. Temperature rigide anche di giorno con massime attorno allo zero su pianura e costa. In pianura le minime potranno raggiungere i -10; sulla costa invece i -2, a 2 mila metri dovrebbero rimanere attorno ai -12 gradi, -9 gradi, invece, le minime sotto i mille metri.

Previsioni per l’8 gennaio

Su tutta la regione l’Osmer prevede per domenica 8 gennaio, cielo poco nuvoloso, localmente variabile specie al mattino. Farà freddo con temperature minime sotto zero ovunque (-8 in pianura, -4 sulla costa, -9 a 2 mila metri e -2 a mille), mentre le massime su pianura e costa torneranno sopra lo zero.