'4 ristoranti': ecco i locali e il tema della puntata girata in Fvg

FVG – L’anticipazione che il Diario di Udine ha dato martedì 17 ottobre, con il furgone di Alessandro Borghese e del suo format tv ‘4 ristoranti’ avvistato per le strade di Cividale, ha richiamato l’attenzione dei lettori, che in gran numero si sono dimostrati interessati alla notizia.

Tutto nasce da Orzano

Ecco perché abbiamo voluto saperne di più e oggi siamo in grado di dirvi in quali locali si giocherà la sfida e quale sarà il tema della puntata girata interamente in Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto sappiamo chi ha allacciato il primo contatto con la redazione della trasmissione di Sky Uno, presentando il territorio friulano e suggerendo il tema della puntata. Si tratta di Francesco Comugnaro, titolare dell’Osteria Malina di Orzano.

Un lavoro iniziato a maggio, culminato con l’arrivo della troupe in regione. Da domenica 15 a giovedì 19 ottobre, infatti, Borghese e il suo staff stanno girando nelle province di Gorizia e Udine.

Il tema della puntata e i ristoranti scelti

Qualche settimana fa ci sono stati i casting per la scelta delle location. Si tratta dell’Agriturismo Alturis di Cividale del Friuli, della Tenuta di Blasig di Ronchi dei Legionari, del Castello Formentini a San Floriano del Collio e dell’Osteria della Ribolla a Corno di Rosazzo. Il tema scelto per la puntata, che presumibilmente andrà in onda nella prossima stagione della trasmissione, nel 2018, è ‘Il miglior ristorante in cantina’. Ovviamente non sappiamo chi è il vincitore…ma anche se lo sapessimo non avremmo mai rovinato la sorpresa!