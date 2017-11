Apre il Kanin...ma solo il versante sloveno!

FVG – Se in Friuli Venezia Giulia la prima neve ha sollevato polemiche sulla data di inizio stagione e sul mancato funzionamento delle webcam, in Slovenia non si perde tempo e questo fine settimana si potrà già sciare. Accade sul versante sloveno del Kanin, dove venerdì, sabato e domenica gli impianti cominceranno a girare.

E a Sella Nevea? Per ora c’è il fai da te, con gli appassionati del fuori pista che si stanno muovendo autonomamente. Nessuna news da PromoturismoFvg, con la stagione dello sci che, ufficialmente, dovrebbe iniziare l’8 dicembre. Al confine con il Fvg, però, nel polo transfrontaliero del Kanin, c’è chi dimostra di essere molto flessibile, approfittando dell’abbondante nevicata degli ultimi giorni per avviare gli impianti.

Sono 90 i centimetri di neve caduti: troppo invitante, questa coltre bianca, per non approfittarne con un anticipo di stagione. Ad aprire saranno le piste Sedlo, Prevala e lo skilift Podi. Il costo dello skipass è stato fissato a 20 euro, con i bambini sotto i 10 anni che potranno utilizzare gli impianti di risalita gratuitamente. Tutte le informazioni del caso sul sito della località slovena.