Gli eventi in programma lunedì 8 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'8 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

Arriva a Udine 'The New Wild - Vita nelle terre abbandonate'

Gli ultimi sette anni li ha trascorsi a Dordolla, minuscola frazione di Moggio Udinese, e proprio lì si è sviluppata progressivamente la sua indagine. Un’indagine che parte da un fenomeno sempre più diffuso a livello europeo, quello dei ’nuovi paesaggi’, e che ora ha preso la forma di un emozionante documentario tutto girato in Friuli: s’intitola The New Wild - Vita nelle terre abbandonate e lui, Christopher Thomson, lo presenterà in anteprima italiana al pubblico del Visionario lunedì 8 gennaio alle 20.30. Maggiori info, qui.

'Il canto e la fionda'

Lo spettacolo torna in scena in un tour nei teatri regionali a partire dall’8 gennaio ospite della stagione di prosa del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, alle 21. Maggiori info, qui.

Premi Giovani di Pre.Gio., lunedì 8 alle 17 all'auditorium Zanon svelati i vincitori dell'edizione 2018

Conclusasi da poco la fase di selezione, è ora giunto il momento di svelare quali siano i vincitori della seconda edizione del bando «Giovani di Pre.Gio», il riconoscimento che l'assessorato all'Educazione del Comune di Udine ha voluto istituire per premiare i ragazzi e le ragazze capaci di distinguersi, nel corso dell’ultimo anno, nel mondo del volontariato e dell’impegno civile e nello sport, raggiungendo livelli di eccellenza. Le premiazioni dei sei studenti degli istituti udinesi, dei cinque atleti e dei cinque volontari, si svolgeranno lunedì 8 gennaio alle 17 all’Auditorium Zanon di Udine alla presenza del sindaco di Udine, Furio Honsell, dell’assessore all’Educazione, Sport e Stili di Vita, Raffaella Basana, del presidente del Consiglio Comunale, Carmelo Spiga, oltre ad altre autorità.