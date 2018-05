Musica, condizioni stabili per il 'Gallo'

UDINE - Sono stabili le condizioni del 'Gallo', al secolo Claudio Golinelli, il bassista di Vasco Rossi, colto da un malore durante le prove del 'VascoNonStop' a Lignano.

ANORA IN TERAPIA INTENSIVA - Il Gallo è tuttora ricoverato in terapia intensiva nel reparto di anestesia e rianimazione dell'Asuiud di Udine diretto dalla dottoressa Tiziana Bove. Un'equipe multidisciplinare dei sanitari dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia ha individuato un percorso diagnostico-terapeutico. Come informna l'Ansa, lo si apprende da fonti ospedaliere.

LA PROGNOSI RESTA RISERVATA - La prognosi è ancora riservata per il permanere di alcuni elementi di criticità ma i medici sono moderatamente fiduciosi sul percorso terapeutico.