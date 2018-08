Dopo Aldo Baglio, anche Ambra Angiolini a Tarvisio per girare un film

TARVISIO – Il Tarvisiano, in questi giorni, sta diventando set privilegiato per una serie di film ‘made in Italy’. Dopo Aldo Baglio, il comico ‘orfano’ di Giovanni e Giacomo, che ha scelto Valcanale e Canal del Ferro per ambientare il suo esordio da solista, anche Ambra Angiolini è stata avvistata a Tarvisio per una nuova pellicola.

Siamo felici di aver avuto Ambra Angiolini nostra ospite per qualche giorno! Grazie MaGa Production per averci scelto come location del vostro prossimo film!. Questo il post apparso sulla pagina Facebook dell’hotel ‘Il Cervo’ che ha avuto ospite l’attrice ‘nata’ sotto la guida di Gianni Boncompagni in ‘Non è la Rai’.

Una scelta, quella del Tarvisiano, che non può far altro che contribuire a migliorare la conoscenza del territorio promuovendolo anche sotto il profilo turistico.