Gli eventi in programma domenica 23 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Altrememorie

È un percorso di circa 3 chilometri, che si sviluppa su una parte dell’Alpe Adria trail e della pista di fondo Bassa Saisera, dai Prati di Oitzinger verso il paese di Valbruna. È Altrememorie, il parco dell’arte della Val Saisera. Un progetto che domenica 23 settembre 2018, 4 anni esatti dopo la sua inaugurazione (il 28 settembre 2014 con la straordinaria partecipazione di Michelangelo Pistoletto), si chiude, idealmente, con una doppia passeggiata accessibile a tutti e della durata di circa un’ora e mezza (al mattino alle 10, al pomeriggio, alle 15, il ritrovo è al market di Valbruna). Ad accompagnare nell’intimo e riservato percorso di land art gli appassioni d’arte e montagna, ma anche i curiosi, sarà Francesco Rossi di Zeroidee. Info, qui.

Porta Aquileia apre al pubblico

Torre di Porta Aquileia a Udine sarà straordinariamente aperta domenica 23 settembre (ore 16-19, con ingresso libero), nel contesto delle Giornate europee del patrimonio. La Torre è attuale sede del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia.

Maratonina Internazionale Città di Udine

Il conto alla rovescia verso l'appuntamento sportivo più atteso del settembre udinese è scattato. Domenica 23 settembre la Maratonina Internazionale Città di Udine, edizione numero 19, conquisterà ancora una volta il proprio affezionato pubblico con il suo fiume di atleti, oltre 1400, provenienti da ben 18 nazioni. Completamente rinnovato e velocissimo il tracciato, che si sviluppa sulle strade del Comune di Udine toccando Tavagnacco a nord.

Cervignano Film Festival

Il gran finale è in programma per la serata di domenica, alle 21, in Sala Aurora, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione di tutte le categorie di concorso, con la consegna del Cervo d'Oro e la proiezione dell'opera vincitrice. Durante la serata, presentata dall’autore, conduttore e regista Rai Mario Mirasola, sarà omaggiato, a un anno dalla scomparsa, il poeta Pierluigi Cappello, con letture di brani a cura di Marianna Fernetich e con un'esibizione del noto chitarrista Francesco Buzzurro. Domenica il Festival offre anche la mostra interattiva «Zak is back! Versioni multiple in pixel art», curata dall’associazione Retroacademy e allestita in Galleria Bertoni: l'orario di visita è dalle 10 alle 20. La rassegna è dedicata ai 30 anni del videogioco Zak McKracken.

‘Un affare di famiglia’

Palma d'Oro al festival di Cannes 2018, ‘Un affare di famiglia’, l'emozionante e intensa opera di Kore-eda Hirokazu, sarà in programma al Visionario in versione originale giovedì 20, venerdì 21 e mercoledì 26 settembre alle 21.20. Info, qui.

Concorso Completo Internazionale di Equitazione

Secondo grande appuntamento annuale con l’equitazione. Dopo il Concorso Completo Internazionale di Attacchi (carrozze) di giugno, un Concorso Completo Internazionale di Equitazione che si terrà a Palmanova il 21, 22 e 23 settembre 2018.

Iulium Carnicum

Domenica 23 settembre, alle 16 visita guidata, aperta al pubblico, alle sale espositive del Museo per scoprire Iulium Carnicum, città romana alpina e conoscere i caratteri del popolamento preromano in Carnia. Il Museo ospita la mostra ‘La forza dell' arte’ dedicata all' eccezionale rinvenimento delle cinque statue del grande polittico ligneo (1484) di Domenico Mioni, detto Domenico da Tolmezzo, avvenuto nel 2016 grazie alle indagini svolte dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Informazioni: museo.zuglio@libero.it, www.comune.zuglio.ud.it



Philharmonia Orchestra

Ventiduesima stagione sinfonica ai blocchi di partenza per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine: domenica 23 settembre (alle 17.30), infatti, la prestigiosa compagine britannica Philharmonia Orchestra e il suo storico direttore Esa-Pekka Salonen, fra i più influenti musicisti del panorama contemporaneo internazionale, accoglieranno il pubblico nel primo atteso concerto in cartellone.

Un puest par ducj

Nell’ambito del progetto ‘Tu Sei Un Bene Per Me’, è in programma l’Happening 2018 dal titolo ‘Un puest par ducj’ che si terrà domenica 23 settembre (dalle 11 alle 15) al Parco Brun a Udine. L’happening vuole essere un’occasione e un luogo di incontro e comprende una serie di convegni, testimonianze, momenti espressivi e di convivenza, incentrati sull’esperienza dell’accoglienza dell’altro in quanto tale. A discutere e testimoniare la propria esperienza su questo tema interverranno personalità locali, nazionali ed internazionali che operano in vari ambiti della vita sociale. L’obiettivo principale è quello di far emergere e mostrare il fatto che l’altro – chiunque altro e in qualunque condizioni si trovi – è sempre un bene per sé perché nell’incontro ci sollecita ad uscire da noi stessi e a tentare un cammino comune. L’evento ospiterà inoltre tornei sportivi, musica pop, R&B e classica e varie attività dedicate ai bambini ed alle famiglie.