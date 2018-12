Fontanini: «Il Castello di Udine è più bello di quello di Trieste»

UDINE – Non è la prima volta che ‘punzecchia’ i cugini triestini sul loro Castello. Questa volta, però, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, è stato particolarmente esplicito al riguardo: «Sono convinto che abbiamo il Castello più bello». Parole che riaccendono la sfida, pronunciate in municipio dopo l’annuncio che la Regione finanzierà l’ascensore di collegamento tra piazza Primo Maggio e il Castello con 1 milione di euro.

«Miramare non è proprietà comunale ma dello Stato – aggiunge Fontanini -. Il Castello di Udine, invece, è nelle mani del Comune. Un manufatto che rappresenta la storia e l’immagine del nostro Friuli. C’è anche una canzone che lo celebra, ‘Oh ce biel cjscjel a Udin’. A Trieste, probabilmente, non hanno una canzone come la nostra». Vedremo se, e come, risponderà il sindaco del capoluogo giuliano Roberto Dipiazza.