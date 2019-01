Boom di multe sullo stradone per Lignano

LATISANA – Il posizionamento dei due autovelox sulla strada regionale 354 che collega Latisana a Lignano pare non abbia ancora convinto gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità.

Media di 150-200 verbali al giorno

Come riporta il Messaggero Veneto, nel primo mese di attivazione, ogni giorno vengono rilevate tra le 150 e le 200 infrazioni. Si va da un minimo di 39 euro a un massimo di 2 mila euro. Il limite in quel tratto di strada è di 90 km/h, ma in pochi sembrano farci caso. Il 5 gennaio, ad esempio, le multe sono state 309, addirittura 89 tra le 19 e le 24 dell’ultimo giorno del 2018.

L'obiettivo è ridurre la velocità

L’obiettivo dei due velox non è fare cassa, ma ridurre la velocità in quel tratto di strada regionale. Un messaggio che pare non essere ancora stato colto dagli aspiranti 'piloti' in transito su quest'arteria. Le telecamere, ben segnalate, si trovano tra Gorgo Pertegada in direzione Lignano, e poco prima di Paludo per chi va verso Latisana.