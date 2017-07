Gli eventi in programma mercoledì 5 luglio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo luglio, a Udine e provincia, eccoli.

MercoleDoge

Nuovo appuntamento con ’MercoleDoge' che da quattro anni animano Villa Manin, è prevista per mercoledì 14 giugno al dehor del ristorante Del Doge dove verranno organizzati dallo staff degli eventi settimanali, direttamente sotto una delle famose barchesse di Villa Manin, che uniranno la storicità della Villa al rito dell?'aperitivo. La colonna sonora sarà la più bella musica di tutti i tempi, assieme alle bollicine e ai cocktail più freschi. Ecco qui i dettagli.

Udin&Jazz

Il programma della 27° edizione di Udin&Jazz, fra i più prestigiosi festival internazionali di Jazz promosso da Euritmica, entra ufficialmente nel vivo. Mercoledì 5 luglio, ad incantare il pubblico di Udine sarà il fenomenale sassofonista inglese Shabaka Hutchings, in concerto alle 21.30 a Corte Morpurgo assieme ai The Ancestors, straordinaria band sudafricana, in un progetto che arriva per la prima volta in Italia. Biglietti in vendita su Vivaticket e nella biglietteria di Corte Morpurgo, il giorno del concerto, aperta dalle 19. La giornata vedrà però altri due importanti eventi a ingresso libero, dalle 18.00 sarà Gaetano Valli a esibirsi in Piazza Matteotti con «HallWays, Remenbering Jim Hall», prima assoluta e presentazione del nuovo cd, mentre dalle 19.30 spazio al nuovo progetto di Francesco Bearzatti e il suo »Dear John (open letter to Coltrane)». Da sempre Udin&Jazz è anche spazio di incontro e approfondimento, ecco che alle 17.00 nella Galleria di Corte Morpurgo andrà in scena «Gente di Jazz», presentazione dell’omonimo libro di Gerlando Gatto, già presentato al Festival del Libro di Torino, raccolta di interviste e testimonianze a personaggi dentro un festival jazz. Dialogherà con l’autore il filoso Fabio Turchini che ha firmato anche la postfazione dell’opera. Tutte le info su www.euritmica.it .

Mercoledì dei Sarpi

Nuova serata per i Mercoledì dei Sarpi: si parte con quattro serate a tema dedicate ai sapori e alle eccellenze enogastronomiche del Fvg, dal titolo ‘Aspettando Friuli Doc’, con la festa vera e propria dei Sarpi che entrerà nel vivo il 19 luglio (e fino al 30 agosto) con il taglio classico dei Mercoledì di animazione. Qui tutti i dettagli.

Bocciati o rimandati? Un’occasione per ripartire!

Con la fine dell’anno scolastico si tirano le somme del percorso svolto e per molti studenti l’esito, più o meno atteso, è la bocciatura o l’essere rimandati. Anche in una situazione come questa è possibile trovare delle risorse utili da sfruttare per poter proseguire nel modo più efficace possibile il proprio cammino personale. L’Aspic (Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità) propone il 5 luglio, una serata gratuita a cura della Dott.ssa Maria Rita Eramo, Psicologa Psicoterapeuta. Pensato ad hoc per tutti i ragazzi che hanno riscontrato degli impedimenti durante il percorso scolastico e per le loro famiglie, l’incontro si terrà in sede Aspic FVG in via G. Tullio, 13, Udine a partire dalle 20.30. Per informazioni: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it

Mauro Ferrari torna in Friuli

Grazie alla ricerca e ai suoi continui sviluppi, le donne affette da carcinoma mammario hanno un’arma in più per combattere le metastasi. Si tratta nuovo nano farmaco INPG-pDOX, messo a punto dal team di ricercatori dello Houston Methodist Research Institute guidati da Mauro Ferrari, uno dei maggiori esperti di nanotecnologie in medicina a livello mondiale e primo autore di questo studio. Maggiori dettagli, qui.

Visi(Open)Air

Continua l’appuntamento con Visi(Open)Air: domani mercoledì 5 luglio alle ore 19.30 Mr. Island, progetto del musicista e artista concettuale lignanese Lorenzo Comissiodedicato alla cumbia, musica popolare centroamericana caratterizzato dalla fusione di elementi amerindi, africani e spagnoli. Mr. Island evoca jungle e paradisi tropicali, ricreando con l'uso dell'elettronica riti sciamanici contemporanei. Ha finora pubblicato due brani per la compilationIstituto Italiano di Cumbia vol. 1, pubblicato da La Tempesta. Sul palco del garden del Visionario il debutto dal vivo! Visi(Open)Air è organizzato dal C.E.C. in collaborazione con The Mechanical Tales eHybrida. In caso di maltempo, il concerto si sposterà al bar del Visionario. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti musicali sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro il concerto di Steve Hackett

Steve Hackett, uno dei musicisti più innovativi sulla scena internazionale, autentica leggenda del progressive rock e anima dei Genesis, torna live con la full band, dopo i successi e i «sold out» dei tour 2014, 2015 e i concerti acustici in esclusiva italiana del 2016. Steve Hackett sarà protagonista con lo spettacolo «Genesis Revisited with Classic Hackett», domani, mercoledì 5 luglio, alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, con inizio alle 21.30. Il concerto, organizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni, in Collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, è straordinariamente a ingresso libero. Info su www.azalea.it