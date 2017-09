Gli eventi in programma giovedì 7 settembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Incontri con l’autore e con il Vino

Gran finale degli «Incontri con l’autore e con il Vino» giovedì 7 settembre: alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare, Tullio Avoledo presenta «Chiedi alla luce» (Marsilio) dove, come sempre nei suoi romanzi, tutti i mondi inventati sono terribilmente reali. Gabriel è un uomo ricco, un architetto famoso: una archistar. La presentazione del libro sarà accompagnata dai vini dell’azienda Cà Bolani, raccontati dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso. Ingresso libero. Info: www.lignanonelterzomillennio.it

Nei Suoni dei Luoghi

Torna in provincia di Udine il Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti. L’appuntamento, a ingresso libero e accessibile, è per giovedì 7 settembre alle ore 20.45 a Campolongo Tapogliano. Il sagrato della Chiesa di San Martino Vescovo (in caso di maltempo ci si sposta all'interno della Chiesa) ospiterà il concerto del Duo Alter Ego, composto dalle pianiste Elida Fetahović e Maja Petijević. Nel 2016 il Duo si è esibito davanti al principe Carlo d’Inghilterra e alla duchessa di Cornovaglia Camilla, durante la loro visita in Montenegro. Numerosi i premi vinti in concorsi nazionali ed internazionali. Alle 19 passeggiata storica per le vie del paese guidata dal prof. Giulio Tavian con ritrovo davanti alla Chiesa. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

Friuli Doc 2017

A Friuli Doc la grande varietà enogastronomica sarà l’indiscutibile protagonista della festa. Passeggiando tra gli oltre 150 stand (ecco qui tutte le location), i visitatori troveranno prelibatezze e leccornie di una terra poliedrica, ricca di prodotti invitanti e ricette golose. ‘Uno spettacolo per ogni senso’ è il tema scelto per questa nuova edizione della kermesse che, dal 7 al 10 settembre, trasformerà Udine in un caleidoscopio di colori, sapori, suoni e profumi. non mancheranno poi gli eventi, eccoli qui.

Al via Through Landscape 2017 nelle Valli del Natisone

A seguito del bando internazionale aperto a maggio, sono state selezionate quattro compagnie vincitrici che saranno ospitate nell’Albergo Diffuso e nell’Agriturismo Bozica. Queste avranno la possibilità di iniziare o continuare la fase di creazione dei loro progetti all’interno di spazi non convenzionali, offerti dai Comuni coinvolti. Maggiori info, qui.

Fagagna, tornano i Festeggiamenti Settembrini

Due settimane di puro divertimento dal 31 agosto al 10 settembre. Ogni sera grandi eventi, ottimo cibo e appuntamenti della tradizione. Ecco cosa vi attende, qui.