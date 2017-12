Gli eventi in programma giovedì 21 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

'La Plaza del Choco’

Da giovedì 21 a domenica 24 dicembre sono in programma, in piazza Grande, a Palmanova, laboratori, mostra, mercatino e maestri cioccolatieri. Maggiori dettagli, qui.

Al Teatrone arriva la Principessa Sissi

Grandi quadri d’insieme, balli di corte, l’atmosfera unica della Vienna del secondo Ottocento e, su tutto, la romanticissima storia di Elisabetta di Baviera, giovane sposa dell’imperatore d'Austria Francesco Giuseppe: va in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine giovedì 21 dicembre, con inizio alle 20.45, La principessa Sissi, un musical per tutti che farà sognare, divertire e commuovere. Maggiori info, qui.

‘Gli animali del Natale’

Continuano gli appuntamenti natalizi di Tileggounastoria, con le letture rivolte ai bambini dai 4 ai 6 anni. Prossimo incontro, giovedì 21 dicembre, dalle 17 alle 18, con ‘Gli animali del Natale’, si terrà alla Biblioteca di Quartiere Laipacco-San Gottardo di Viale Forze Armate. Saranno i lettori volontari del Club Tileggounastoria a raccontare tutte le loro magiche storie, mentre alla fine dell'appuntamento si terrà il consueto laboratorio di Liana dell’Associazione Culturale San Lazzaro.

Laboratorio creativo/manuale

Per il periodo natalizio il Centro di Aggregazione Giovanile Punto Incontro Giovani del Comune di Udine organizza un laboratorio creativo/manuale e due eventi aggregativi per tutti gli abitanti del Quartiere Aurora. Durante il pomeriggio di giovedì 21 dicembre dalle 16 alle 18.30 verrà organizzato un laboratorio creativo a tema natalizio per produrre insieme una tombola e delle decorazioni tipicamente natalizie.

‘Piçulis Novelis D’Invier’

Giovedì 21 dicembre, alle 18 alla Libreria Ubik di Udine, verrà presentato il libro ‘Piçulis Novelis D’Invier’, a cura della dott.ssa irene Tessarin. Una piacevolissima lettura per rivivere i momenti della vita contadina di una volta e scoprire emozioni sempre nuove. Seguirà buffet e brindisi natalizio, ingresso libero.

Aquileia, ambasciata del Terzo Paradiso

Il 21 dicembre la città di Aquileia festeggia il Rebirthday2017 con un laboratorio creativo-performativo ideato e curato da Daniela Di Gennaro esperta di didattica dell'arte. L'evento è gratuito e si rivolge sia ad un pubblico di piccoli (minimo 4 anni) che di adulti. Maggiori info, qui.

Mostra Luciano Lunazzi & Friends

La mostra ‘Luciano Lunazzi & Friends’ nasce in maniera spontanea dall’incontro degli amici del ‘maestro di vita’ che hanno deciso di ricordarlo in occasione del Natale. La mostra è a entrata libera. Alle 18 del 21 dicembre si terrà l’inaugurazione alla sala polifunzionale di Via Battistig, 37, a Udine.

Ufficio ricordi smarriti

Continua la serie teatrale a puntate di Ufficio ricordi smarriti, il progetto di arte partecipata ideato da Rita Maffei, in scena al Teatro Palamostre di Udine, nel corso dell’intera stagione di Teatro Contatto 36 del CSS. Giovedi’ 21 dicembre (dalle 19 alle 21) è la volta dell’ episodio numero 3, che coinvolge nove dei 37 partecipanti del Collettivo di cittadini N46°-E13°. Gli spettatori entrano nell’Ufficio ricordi smarriti uno alla volta, ogni 4 minuti, per un totale di 20 spettatori a sera. Info: www.cssudine.it

La scuola dello sguardo

Giovedì 21 dicembre dalle ore 18 al Teatro Palamostre, si inaugura anche il ciclo di 4 lezioni de La scuola dello sguardo, incontri a ingresso libero ideati e curati dal CSS per la formazione dello spettatore contemporaneo e l’approfondimento di forme, stili e temi indagati dalla Stagione Contatto 36. Le «lezioni con immagini video e appunti sul teatro di oggi» sono condotte da Roberto Canziani , critico e giornalista, docente al DAMS – Università di Udine. Nella prima lezione (a ingresso libero), Canziani esplora ed esemplifica l’evoluzione delle forme del teatro post drammatico con particolare attenzione ai progetti d’arte partecipata.