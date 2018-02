Alessandro Borghese, 4 Ristoranti: in tv la puntata girata in Fvg!

FVG - Il miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio e dei Colli Orientali secondo il programma Alessandro Borghese 4 Ristoranti? Lo svelerà nella sua seguitissima trasmissione dedicata alle eccellenze della ristorazione lo chef Alessandro Borghese nella puntata che andrà in onda in prima tv assoluta il 20 febbraio alle 21.15 su Sky Uno hd. Ricordate ve ne abbiamo parlato per primi lo scorso ottobre?

Alessandro Borghese

Dopo la prima volta a Trieste e grazie alla collaborazione che PromoTurismoFVG ha tessuto nei mesi con la produzione del programma, Alessandro Borghese è ritornato in Friuli Venezia Giulia questa volta a caccia del miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio e dei Colli orientali del Friuli Venezia Giulia. Lo scorso ottobre il minivan di Alessandro Borghese si era già fatto notare mentre percorreva le strade collinari da Gorizia a Cividale del Friuli: un viaggio fra vigneti, colline, dimore storiche e castelli che circondano i quattro ristoranti scelti dalla produzione per questa seconda performance televisiva dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia.

I ristoranti

La sfida tra il Castello Formentini a San Floriano del Collio, la Tenuta de Blasig a Ronchi dei Legionari, l’Osteria Collavini a Corno di Rosazzo e l’agriturismo Wine&Beer Alturis a Cividale del Friuli verterà quindi non solo sull’offerta culinaria, ma anche sulla proposta di abbinamento enologico pensata dagli stessi produttori e gestori dei locali durante la cena. Per scoprire chi è il vincitore però, non rimane che seguire la puntata. Alessandro Borghese 4 ristoranti – la produzione originale di Sky prodotta da DryMedia – è la sfida culinaria itinerante della tv più appassionante degli ultimi anni: un’importante vetrina per tutto il territorio regionale - viste le molteplici riprese nei luoghi di interesse turistico – e per la promozione della nuova Strada del Vino e Sapori del Fvg, in questa occasione rappresentata in puntata dall’agriturismo Wine&Beer Alturis a Cividale del Friuli, tra gli aderenti al progetto di PromoTurismoFVG.

Alessandro Borghese, 4 Ristoranti: in tv la puntata girata in Fvg! (© Turismo Fvg)