La friulana Taylor Mega, a 'Chi', conferma la storia con Briatore

UDINE - Taylor Mega ‘vuota il sacco’ con il settimanale 'Chi', confermando la tanto chiacchierata storia d’amore con Flavio Briatore, di 44 anni più grande.

TAYLOR - La 24enne influencer friulana - balzata all'onore delle cronache rosa proprio per la tanto chiaccherata (e sempre smentita) storia d'amore con l'imprenditore - ha raccontato che la frequentazione con Flavio è durata diversi mesi. Taylor Mega (all'anagrafe Elisia Todesco, fra i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip) si è dichiarata molto innamorata dell’ex di Elisabetta Gregoraci, tanto da sperare in un ritorno di fiamma.

LA ROTTURA - Ma secondo quanto spiegato dalla prorompente modella, sarebbe stata proprio la ex moglie (che è già stata vista con un nuovo compagno) a influenzare in maniera decisiva la rottura fra i due ‘piccioncini’. In quanto a lei, Taylor, pare che la differenza d’età non l’abbia mai spaventata. Al cuor non si comanda, si sa. Interrogata sulla ragione di tanta segretezza, in quella relazione, la friulana instagramer (che non è difficile notare mentre passeggiare per le vie del centro di Udine in compagnia del suo cagnolino) ha spiegato che lui alle spalle aveva una lunga relazione e un matrimonio di 10 anni oltre che un figlio a cui è molto legato, era necessario essere cauti. Staremo a vedere se Flavio tornerà sui suoi passi o se lei all'interno della Casa più chiacchierata d'Italia troverà un altro amore.