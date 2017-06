Gli eventi in programma domenica 11 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l’11 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Ultimo giorno per la Fiera del Vino di Buttrio

Per l'edizione 2017 la kermesse prevede degustazioni guidate con 14 appuntamenti e 4 laboratori di cucina accanto a una ricca enogastronomia caratterizzata da formaggi caprini, piatti tradizionali preparati dallo chef Zago, pane e pizza preparati da Giovanni Gandino con ingredienti a chilometri zero e i dolci realizzati dalla Fondazione italiana Pasticceria Gelateria e Cioccolateria Fvg.

Teatro dei Luoghi

Domenica 11 giugno, Teatro nei Luoghi arriva a Fiumicello (Sala Bison, inizio 18.30 e ingresso libero) con lo spettacolo Effe Come, una commedia sull’universo femminile e il sempre complesso rapporto fra i sessi. Scritto e diretto da Maurizio Zacchigna Effe Come è un’incursione semi-seria in un mondo che inizia con la «effe», un mondo «femminile», che passa per «finzione», «fashion», «fondotinta», «fragilità», «fabbrica», «fata» e «fiore». Un microcosmo popolato di donne, che prende forma grazie a due bravissime attrici come Maria Grazia Plos e Roberta Colacino, in un confronto di sguardi, generazioni, sensibilità. Effe Come racconta di un filo invisibile che unisce tra loro le tappe della vita di una donna. Questo filo è legato stretto al suo corpo. Ma non è lei ad annodarselo. A lei viene solamente suggerito di seguirlo. È un filo subdolo che compare fin da quando lei è ancora una bambina.

A Monte Buja torna la Sagra del Toro alla brace

Fin dal 1965, sul Monte di Buja agli inizi di giugno si svolge la tradizionale festa che ha come attrazione culinaria il famoso Toro alla Brace. Giornata di sostegno per la Fondazione Valentino Pontello quella dell’11 giugno: Il toro per il sociale con il piatto un valido aiuto alla Fondazione. Alle 11 autoraduno di primavera prima edizione. Dalla piazza del mercato di Buja partenza tour di auto storiche organizzato da Alfa Romeo Club di Majano, alle 12 apertura chioschi enogastronomici con specialità Toro alla Brace, alle 12.30 arrivo in monte di Buja auto storiche. Dalle 15 giochi, trucca bimbi e animazioni per bambini, mercatini e animazioni medievali in castello in collaborazione con Pro Spilimbergo ed in fine alle 24 gran finale a sorpresa. Per saperne di più, qui.

Mostra a Fagagna

Prosegue la mostra foto–documentaria, curata da Anna Colombi su testi di Flavio Fabbroni, allestita alla sala esposizioni del Palazzo Municipale di Fagagna. Si tratta della prima esposizione sul tema della deportazione politica con utilizzo di documentazioni fotografiche provenienti da archivi storici dell’Anpi e dell’Aned. La mostra presenta in ordine cronologico gli avvenimenti storici e politici del periodo che va dal 1943 alla liberazione dei campi di sterminio da parte degli alleati. Attraverso la storia, la memoria e le testimonianze dirette di alcuni protagonisti, viene ricostruita la vicenda tragica della deportazione nei Konzentrationslager degli oppositori al nazionalsocialismo, i politici. Nella vecchia provincia di Udine i deportati furono 1572. Di loro 871 persero la vita e 701 tornarono. Il triangolo di stoffa che li contraddistingueva era di colore rosso con al centro la I che stava per Italiener. I primi convogli trasportano per lo più militari, in seguito vengono prelevati prigionieri politici dal carcere di Udine e da quel momento le deportazioni seguono l’andamento della Resistenza. La mostra sarà visitabile fino a domenica 11 giugno con i seguenti orari di apertura: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16. alle 19.

Forni di Sopra, arriva la Festa delle Erbe

La festa delle erbe di Forni di Sopra in programma domenica 11 giugno e poi ancora sabato 17 e domenica 18 giugno, si svolge nel momento di massima fioritura dei prati, è un omaggio all'antica tradizione della raccolta delle erbe spontanee primaverili, principale ingrediente dei piatti fornesi e carnici in genere. Ecco qui il ricco programma.

Premio Cartoonia: a Udine

Non solo concerti ma un vero e proprio tributo alla carriera. Viene istituito in Friuli "Il premio celebrazione carriera per il doppiaggio della televisione italiana». La manifestazione che verrà ospitata alla fiera di Udine vedrà oltre alla partecipazione di artisti del calibro di Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, i due esponenti massimi delle sigle dei cartoni animati, anche la presenza di doppiatori legati al mondo del piccolo e grande schermo pronti ad aggiudicarsi il premio Cartoonia 2017 che celebrerà il lavoro svolto per il pubblico italiano. Qui il programma del weekend.

30 anni di Andos

L’Andos Udine, il comitato friulano dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno compie 30 anni e festeggerà questo traguardo assieme alla città di Udine sabato 10 e domenica 11 giugno con un convegno e una festa in piazza San Giacomo. Ecco qui il programma.