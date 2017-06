Gli eventi in programma venerdì 30 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Udin&Jazz

S’inaugura con una prima assoluta la 27° edizione di Udin&Jazz, fra i più prestigiosi festival internazionali di Jazz, che farà risuonare di musica, parole e immagini il Friuli Venezia Giulia, dal 30 giungo al 13 luglio, proponendo decine di eventi fra concerti, approfondimenti culturali, incontri e presentazioni. Come da tradizione, il via alla rassegna promossa da Euritmica sarà da Cervignano del Friuli, nella centralissima Piazza Indipendenza, dove venerdì 30 giugno alle 21.30, andrà in scena lo spettacolo ‘Sabadava, safirifuffù’, proposto dal B4Swing Vocal Quartet & Renato Strukelj Big Band. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Pasolini, ingresso libero.

Folkest

Venerdì 30 giugno a Prato Carnico in programma alle 21.15 lo spettacolo-concerto ‘Tina Modotti – Gli occhi e le mani’, con Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino, un breve viaggio per due voci e una chitarra. Lo spettacolo ripercorre le vicissitudini di Tina, dall’infanzia udinese fino alla morte in Messico, attraverso le emozioni e la fierezza, gli abbandoni e le incertezze, gli slanci febbrili e le delusioni di una vita vissuta senza sconti. Un viaggio intimo dove le parole, il canto e la musica, legata ai suoi luoghi e alle sue geografie, si fondono per ridisegnare un emotivo ritratto di donna. Tutto il programma e le prevendite per i concerti a pagamento su www.folkest.it

Ancora musica live nel garden del Visionario

Venerdì 30 giugno alle ore 19.30 sarà la volta dei Blue Cash, quartetto acustico composto da Andrea Faidutti (chitarra e voce), Alan Malusà Magno (chitarra e voce), Marzio Tomada (contrabbasso e voce) e Andrea Fontana (batteria). Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Perlage … al Castello di Villalta

Nuova edizione, il prossimo 30 giugno, per ‘Perlage’: la rassegna enologica dedicata alle bollicine - metodo classico e charmat - organizzata dalla Pro Loco Udine Castello in collaborazione con la rivista del gusto Brda&Collio, Vino in Rosa e la Casa della Contadinanza del castello di Udine. Novità della nuova edizione è la location: il bellissimo Castello di Villata (Fagagna). Tutti i dettagli, qui.

La Fortezza del divertimento a Palmanova

The Game Fortress è fumetto, gioco, spettacoli, tecnologia, cosplayer e bambini. Per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, dal 30 giugno al 2 luglio, Palmanova si trasformerà nella Fortezza del Divertimento. Qui tutti i dettagli.

50°'Luglio Varianese'

Festeggia il 50esimo anniversario il Luglio Varianese che quest'anno è in programma dal 30 giugno al 16 luglio presso il parco del Colle di San Leonardo. Ecco qui il programma.

‘Conoscenza in Festa’

Venerdì 30 giugno a Udine si conclude il ‘G7 Università‘ organizzato nell’ambito della terza edizione di ‘Conoscenza in Festa‘, il festival dei saperi e dell’alta formazione promosso dall’Ateneo friulano, che proseguirà fino a sabato 1 luglio. Tema portante dei due eventi è l’Education for All’, il movimento mondiale coordinato dall’Unesco per promuovere l’istruzione universale quale fattore determinante per lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale. La giornata sarà caratterizzata da una trentina di appuntamenti, tra G7 e festival, aperti a pubblico, nel centro storico della città.

Dignano arriva il Festival della Birra

Al via la 37esima edizione del Festival della Birra. Dal 30 giugno al 16 luglio i forniti chioschi tematici proporranno grigliate miste, carne alla brace, calamari, pollo, patate, hot-dog, wurstel, hamburger. Ecco qui il programma.