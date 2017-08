Gli eventi in programma mercoledì 2 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Simone Cristicchi con ‘Orcolat ‘76’ a Lignano

Evento straordinario quello che si terrà a Lignano Sabbiadoro il prossimo 2 agosto, quando Simone Cristicchi, cantautore, attore e scrittore, accompagnato dal Coro del Friuli Venezia Giulia e dalla Mitteleuropa Orchestra, porterà sul palco dell’Arena Alpe Adria lo spettacolo «Orcolat ‘76», progetto dedicato al ricordo del sisma che sconvolse il Friuli Venezia Giulia nel 1976. Maggiori info, qui.

Monteprato, torna la ‘Festa degli Uomini’

Irriverente, goliardico, esagerato. E' così che gli organizzatori dell'evento definiscono la Festa degli Uomini di Monteprato di Nimis. Ogni anno, l'1 e il 2 Agosto a Monteprato di Nimis, si celebra il festival in cui migliaia di donne e uomini accorrono per ricevere la benedizione per un anno ricco di fertilità. Anche quest'anno un ricco programma attende tutti. I dettagli della giornata di oggi, qui.

Sagre d'Avost a Martignacco

Continua la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

Sagra dello struzzo

Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 2, 4, 5, 6 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi. Il programma della giornata è disponibile qui.

PicNic al tramonto

A grande richiesta una nuova data per il Pic Nic al tramonto a Casale Cjanor (via Casali Lini 9, Fagagna). L’appuntamento prenderà il via a partire dalle 20.30. Tutti i dettagli, qui.

Visi(Open)Air

Dopo Nuova Zelanda e Olanda, Visi(Open)Air torna in Italia per la prima data di agosto della rassegna: domani mercoledì 2 agosto alle 21 arrivano al garden del Visionario gli Slum, alfieri dell’elettronica del Nordest. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Fagagna, una serata con Unique ‘Exclusive Party’

Secondo appuntamento con Unique «Exclusive Party» che si terrà presso l'Azienda del Poggio mercoledì 2 agosto dalle 18.30. In consolle per la serata Unique Dj Gian Marco De Michelis, Guest Massimo Rossini. Maggiori info, qui.

Boix e Ferrer a Villa di Verzegnis

Italia e Spagna musicale s’incontrano mercoledì 2 agosto alle 20.45 alla Pieve di San Martino a Villa di Verzegnis. Primo concerto agostano di Carniarmonie, festival seguitissimo nel mese di luglio che spesso ha registrato il tutto esaurito. A Villa di Verzegnis ci sarà un incontro tra musica e poesia, con un recital dal titolo: «Dalla canzone italiana alla canción española», dove romanze, canti e arie s’intersecano nelle particolarità delle loro inflessioni, nei colori di due lingue romanze. Concerto a ingresso gratuito: www.carniarmonie.it