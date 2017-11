Gli eventi in programma venerdì 17 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Piani paralleli’

Venerdì 17 novembre alle 20.30 al Visionario ‘Piani paralleli’, film concerto che celebra i 50 anni di età e i 30 di carriera di uno dei più stimati compositori jazz del panorama contemporaneo, Giovanni Mazzarino. Ospiti della serata il musicista siciliano e il regista del film Gianni Di Capua. L’evento è inserito nell’ambito della rassegna «La vedova in jazz»; la prevendita dei biglietti è attiva on-line e presso la cassa del cinema. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Superstizione: rapaci notturni tra mito e realtà

Il 17 novembre il Cicap Fvg presenta la conferenza «Fantasmi nella notte: rapaci notturni tra mito e realtà», che sarà tenuta da Manuela Travaglio, naturalista, e responsabile del gruppo Cicap Veneto. L'incontro, organizzato dal Circolo Uaar Udine, si svolgerà a Udine, alla libreria ‘La Feltrinelli’, in via Canciani (Galleria Bardelli), con inizio alle 17. I dettagli, qui.

Bagno di Gong

Il Bagno di Gong (in programma il 17 novembre dalle 20.30 alla sede di Flor de Vida a Papaotti, via Pirona 4) è una seduta di massaggio armonico: i suoni armonici a bassa frequenza delle Campane Tibetane e dei Gong calmano la mente e mettono in vibrazione tutte le cellule del nostro corpo. Dalle antiche tradizioni sciamaniche ad oggi, il suono ha un potere eccezionale nel portare equilibrio, armonia e salute. Le vibrazioni armoniche penetrano corpo e mente e ci squotono nei recessi più profondi e irrigiditi: svelano dolori, tensioni e rancori inconsci, dischiudono la mente a dimensioni superiori. L'esperienza è un viaggio nelle inostre profonde interiorità, un sogno rivelatore che porta coscienza e guarigione. Tutto ciò che occorre è portare un tappetino e una coperta per stendersi comodi e caldi, prendere posto e godersi il viaggio! Conduce Giorgio Londero. Ingresso a offerta libera consapevole. Posti limitati, richiesta prenotazione. Giorgio: 3470391829

Ideanatale alla Fiera di Udine

Visitare Ideanatale, dal 16 al 19 novembre, sarà ancora più bello e piacevole: la 29^ edizione, infatti, riserva una 'sorpresa nella sorpresa' con l’ingresso gratuito per tutti! Maggiori info, qui.

LibrINsieme, terza edizione

Al via giovedì 16 novembre LibrINsieme, terza edizione dell’appuntamento racchiuso nell’ambito di Idea Natale 2017, manifestazione fieristica che quest’anno, per la prima volta, sarà con ingresso gratuito fino a domenica 19 novembre a Udine Fiere. Maggiori info, qui.

Copenaghen

Copenaghen, l’avvincente spettacolo storico-scientifico a tre voci inaugura, a diciotto anni dalla prima versione italiana, prodotta dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, la Stagione Teatro Contatto 36 a Udine, in scena al Teatro Zanon, da giovedì 16 novembre a domenica 19 novembre. I giorni 17 e 18 novembre ore 21 Il 16 novembre ore 17 e 19 novembre alle 18.

Thomas ospite a Città Fiera

Venerdì 17, alle 17, al primo piano dell’Outlet Zone di Città Fiera torna il giovane cantante Thomas per il firma-copie del suo nuovo album omonimo ai vertici delle classifiche. Tutti i suoi fan potranno incontrarlo per farsi autografare il cd disponibile da Unieuro, Musical Box e Iper. Maggiori info, qui.

Concorso pianistico Piano Fvg

Si esibirà a Udine, venerdì 17 novembre alle 18 al Salone del Parlamento del Castello, la pianista ucraina Mariia Iudenko, vincitrice del Premio Speciale CEI dell’edizione 2016 del Concorso pianistico Piano Fvg. Un concerto a ingresso gratuito, in collaborazione con il Comune di Udine, Piano Fvg, Central Europe Initiative e Consulta regionale delle Associazione di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, inserito nel calendario del Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica di Udine con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg e il sostegno delle Fondazioni CRTrieste, Friuli e Carigo. Prima del concerto, alle ore 16.30, visita guidata, a scelta, al nuovo allestimento del Museo Archeologico multisensoriale o alla mostra «Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica» con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0432 532330 o scrivendo a info@associazioneprogettomusica.org. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

‘Concerti di Musica Sacra’

La Banda Musicale Primavera di Rivignano organizza tre appuntamenti denominati ‘Concerti di Musica Sacra’. Ultimo del ciclo venerdì 17 novembre alle 20.45 nel duomo di Codroipo. Questa esperienza musicale tra due realtà molto diverse è già stata proposta lo scorso anno a Rivignano e a Latisana e ha riscosso i favori del numeroso pubblico presente.

'Capire il conflitto, costruire la pace'

Venerdì 17 novembre alle 18.30, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro «Capire il conflitto, costruire la pace» di Valentina Bartolucci e Giorgio Gallo. Sarà presente l’autore Giorgio Gallo. Presenta il Professor Fulvio Salimbeni. L'ingresso è libero.

Dopo lo scoppio di Sant’Osvaldo

Primo appuntamento, venerdì 17 novembre, alle 18, nella sede parrocchiale di via Bertiolo 42, a cura del gruppo che ha curato la mostra sullo scoppio di S. Osvaldo in collaborazione con la parrocchia. Nell’occasione Gaetano Vinciguerra, Silvia Bianco, Massimo Turco, Elisa ed Ilaria Bertoli presenteranno 'I risultati di una ricerca'. Maggiori info, qui.

3^ edizione per ‘Design Festival

La terza edizione del Design Festival, la sedia che verrà apre i battenti il 10 novembre con un’esposizione che porta alle origini del design italiano: per la prima volta in Italia una mostra sulla Società Anonima Antonio Volpe, fabbrica attiva nella produzione del legno curvato a cavallo del XX secolo. Maggiori dettagli, qui.

Nuovi appuntamenti con ‘Hurriya: voci di libertà per la Siria’

Venerdì 17 novembre, alle 20.30, appuntamento con ‘Lettrici d’asporto’ dove è prevista la lettura di brani tratti dal libro ‘Racconti di una Siria perduta’ di Ra’d Atly (ed Bianca e volta). Maggiori info, qui.

Sgambamento cani

Per fugare dubbi e curiosità sull’argomento, il Comune di Udine organizza, a partire da venerdì 17 novembre, una serie di appuntamenti, aperti a tutti liberamente, in cui l'esperto cinofilo Andrea Marussigh si metterà a disposizione dei frequentatori delle aree di sgambamento. Si parte quindi venerdì 17 novembre dalle 10 alle 12 nello spazio verde di via Marsala.

‘Energia in gioco’

‘Energia in gioco’, il grande evento sul tema dell'educazione all'energia organizzato come sempre dal Comune di Udine, apre i battenti al grande pubblico. Venerdì 17 novembre, a partire dalle 15 al Bearzi, invece, sono in programma diversi laboratori e incontri tra cui un viaggio dalla scoperta del fuoco ai giorni nostri per imparare a risparmiare energia, esperimenti legati al mondo del calore e dei fenomeni termici, una full immersion alla scoperta del mondo delle energie rinnovabili con l'utilizzo di kit robotici e un incontro virtuale con gli scienziati del passato. Zucchero filato ed elettroni, inoltre, protagonisti lo stesso giorno e negli stessi orari, ma alla cooperativa sociale Tilda in via della Roggia 85/a, mentre la Ludoteca comunale in via del Sale proporrà un laboratorio per sperimentare equilibrio e disequilibrio attraverso il corpo e gli oggetti. Dalle 17.30 alle 19.30 al Palamostre, infine, tornano a ‘correre’ la macchine con le regole della quantistica e alle 18 è previsto un incontro pubblico con gli attori Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice, protagonisti dello spettacolo ‘Copenhagen’ proposto dal Css che cura, sempre per ‘Energia in gioco’ un ricco programma di appuntamenti raccolti sotto il titolo di ‘Retroscena atomici’, convegni, incontri, teatro, film e giochi attorno allo spettacolo prodotto dal Css e in scena in città fino al 19 novembre. La partecipazione a tutte le attività di Energia in gioco è gratuita. In occasione dell’evento Energia in gioco la Ludoteca comunale di via del Sale propone, negli orari di apertura pomeridiana (martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18), giochi incentrati sul tema dell’energia e del risparmio energetico e ospita al secondo piano laboratori specifici sul tema dell’energia. Per informazioni è possibile contattare la ludoteca comunale (te. 0432 1272 796 – 687 – 677). Il programma completo può essere consultato e scaricato direttamente dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.udine.gov.it

Black Friday

Venerdì 17 novembre sarà il vostro giorno fortunato. Per chi passerà in negozio riceverà un coupon di sconto del 20% per riordini di articoli valido fino al 31 Dicembre 2017. Dettagli, qui.