Gli eventi in programma martedì 8 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 5 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

A Lignano Sabbiadoro Conchita Wurst in concerto

Martedì 8 agosto Conchita & Band si esibiranno alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro. Apertura cancelli Alle 21, inizio concerto alle 21.30. Informazioni: Lignano Sabbiadoro Gestioni, 0431 724033, eventi@lignanosabbiadoro.it.

Cena messicana al Visionario

Martedì 8 agosto alle 19.30 il viaggio estivo nelle cucine ci porterà nel selvaggio west con una deliziosa cena messicana a cura del ristorante El Jalapeño. Ad allietare la serata, alle 21 circa, gli Izios & Co. Il costo della cena è di 9 euro (bevande escluse). In caso di maltempo, la cena e il Night Market si sposteranno all’interno del Visionario. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Villalta in musica

Anche questa estate il castello di Villalta si riempie di musica, con giovani talentuosi pianisti provenienti da tutto il mondo. Ogni giorno a partire da Martedì 8 Agosto fino a Venerdì 12, nelle splendide sale del castello si esibiranno alle 20 i pianisti scelti per frequentare la Masterclass del noto pedagogo russo Siavush Gadjiev. I programmi includeranno alcuni tra i grandi capolavori pianistici. I giovani scelti per questa edizione sono Bruno Mereu, Alessandro Villalva, Mattia Fusi, Sebastiano Gubian, Blaz Pavlakovic, Rafael Lipstein, Angela Wu. Ingresso gratuito. Si parte l’8 agosto con Alessandro Villalva in concerto, dalle 20.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.

Continua il viaggio della carovana di Microfestival

Un viaggio fra narrazioni, voci e visioni, una carovana - Con il coordinamento artistico di Andrea Collavino, attore-regista-drammaturgo & Zeroidee - animata da artisti e abitanti; un festival itinerante transfrontaliero di arte performativa relazionale, per raccontare e dare voce ai territori del paesaggio montano di confine. Tutto questo è Microfestival. L’evento - finanziato da Regione Fvg e Fondazione Friuli, in collaborazione con l’associazione Kobilja glava, l’associazione Topolò-Topoluove, il Circo all'inCirca, Plants prod., Vada-Verein Zur Anregung des dramatischen Appetits - toccherà sei località: Stolvizza (frazione del Comune di Resia), Lusevera (Udine), Lase (frazione del Comune di Drenchia), Volče (Tolmin-Tolmino, Slovenia), Tröpolach (Carinzia), Dordolla (frazione del Comune di Moggio Udinese). Maggiori dettagli, qui.

A Vernasso tornano i festeggiamenti

Immerso nel verde delle valli del Natisone il paese di Vernasso organizza ogni anno, da quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. Ecco qui il programma della giornata.

L’Orchestra Tzigana di Budapest a Comeglians

È uno dei concerti più attesi di questa brillante ventiseiesima edizione di Carniarmonie. In arrivo a Comeglians, martedì 8 agosto nella sala l’Alpina alle ore 20.45, un’orchestra straordinaria che è raro ascoltare in Italia: l’Orchestra Tzigana di Budapest, con il violino solista Antal Szalai, una celebrità nell’est Europa. Un grande concerto quindi, organizzato in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, per una tappa carnica dell’orchestra più celebre di Budapest e riconosciuta in tutto il mondo, che saprà stupire il pubblico con musiche di raro ascolto, dal vivo della loro tradizione musicale.Concerto ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. Martedì 8 agosto, alle 21, il Teatro Ristori ospiterà la visione del celebre film muto di Carl Boese «Il Golem», con l’eccezionale accompagnamento musicale dal vivo dell'ensemble I Solisti Lombardi, con musiche appositamente scritte da Rossella Spinosa.

Sagra di San Lorenzo a Monteaperta

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione della sagra di San Lorenzo che si svolgerà a Monteaperta sabato 5, domenica e giovedì 10 agosto. Un'anteprima dei festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e di cimeli, presso l’area festeggiamenti, dedicata sempre mitiche ‘Tigri di Monteaperta’, prevista venerdì 4 agosto alle 19. Maggiori dettagli, qui.

VisioKids

Ultimo appuntamento con VisioKids domani martedì 8 agosto alle 17 con Nocedicco – Il piccolo drago, pirotecnica favola tratta da una fortunata serie di libri per bambini. Animazione dai colori caldi e accesi per un divertente racconto di formazione. Martedì 8 agosto è anche l’ultimo giorno per iscriversi il laboratorio Darogoniere a cura di Chiara Giorgiutti. Il laboratorio, in programma giovedì 10 agosto dalle 17 alle 18.30, è adatto a bambini dai 6 ai 10 anni. Iscrizioni presso la Mediateca «M. Quargnolo» (Mediateca lunedì/sabato, 14-19 e giovedì anche 10.30-12.30, T. 043298761, mediateca@visionario.info). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.