Gli eventi in programma mercoledì 9 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Nomadi in concerto a Lignano

Mercoledì 9 agosto, alle 21.30 (apertura dei cancelli alle 21), la Beach Arena ospiterà i Nomadi, la famosa band italiana che propone ora il suo tour estivo ‘La storia continua’. Una scelta che prende le mosse dalla voglia di continuare a portare avanti, sera per sera, piazza dopo piazza, la storia musicale e umana del gruppo: 54 anni di onorata carriera, coronata di successi intramontabili proposti in 90 concerti all'anno in tutta la Penisola, con una media annuale di 1 milione di spettatori, il loro ‘popolo nomade’ di bambini, genitori e nonni. Ingresso libero. Info: Lignano Sabbiadoro Gestioni, tel. 0431 724033, email: eventi@lignanosabbiadoro.it

Calici di stelle fa tappa a San Giorgio della Richinvelda

San Giorgio della Richinvelda festeggia Calici di Stelle il 9 agosto, nella suggestiva chiesetta di San Nicolò: dalle 20.30 degustazioni di vini delle cantine del comune locali, abbinati a salumi e prodotti. In serata concerto jazz con le musiche di Charles Mingus e Joni Mitchell e letture sceniche sul vino. Maggiori info su tutte le serate in programma, qui.

VisioLive

Ancora musica live nel garden del Visionario: domani mercoledì 9 agosto alle 19.30 sarà la volta del progetto Io, te e Mina, canzoni della Tigre di Cremona riarrangiate per pianoforte e voce, accompagnate dal racconto di aneddoti sui brani e sulla vita della cantante. Uno spettacolo di due ore che ci riporterà alle radici della canzone italiana e ci farà fa sognare con le parole e la musica che tutti hanno nel cuore. Il concerto si svolgerà nel garden del Visionario ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposterà al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Carniarmonie

Mercoledì 9 agosto alle ore 20.45 alla Cjasa dai Fornés di Forni di Sopra: concerto dedicato alla taranta e alle canzoni del repertorio popolare del centro e sud Italia. Protagonisti Le Tre Meno un Quarto, una formazione composta da Nicoletta Salvi alla voce e al violino, Antonio Merola agli organetti, voce, tamburi a cornice e percussioni, Marco Madana Rufo e Jaime Seves alle chitarre acustiche. Programma vario, vivace ed energico, di sicura presa, con canti a cappella, musica da ballo, valzer siciliani, canto sul tamburo, tarantelle calabresi, pizzica salentina. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: www.carniarmonie.it

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. Mercoledì 9 agosto, alle 21, chiesa di Santa Maria dei Battuti, il concertista serbo Aleksander Serdar presenterà una serie di sonate scarlattiane e le splendide 4 ballate di Chopin, due mondi musicali lontani un secolo per un'unica tastiera.

‘Un palcoscenico per il mondo’: tre concerti a Lignano Sabbiadoro

La Via di Marco Polo ritorna in Friuli Venezia Giulia con la terza edizione del Festival Internazionale ‘Un palcoscenico per il mondo’, dove oriente e occidente s’incontrano attraverso la musica. Tre date all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro: lunedì 7, mercoledì 9 e martedì 15 agosto, con inizio alle 20.45. Per informazioni e prenotazioni: www.lignano.org oppure viadimarcopolo@gmail.com.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Sagra di San Lorenzo a Monteaperta

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione della sagra di San Lorenzo che si svolgerà a Monteaperta sabato 5, domenica e giovedì 10 agosto. Un'anteprima dei festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e di cimeli, presso l’area festeggiamenti, dedicata sempre mitiche ‘Tigri di Monteaperta’, prevista venerdì 4 agosto alle 19. Maggiori dettagli, qui.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.