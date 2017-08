Gli eventi in programma a Ferragosto in Fvg!

FVG - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 agosto, a Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, eccoli.

UDINE

Spettacolo piromusicale a Lignano

Martedì 15 agosto a Lignano Sabbiadoro si svolgerà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto. I fuochi d'artificio inizieranno alle 23.30 all'altezza dell'ufficio spiaggia n°6. Lo spettacolo piromusicale regalerà al pubblico presente una grande emozione, ammirando i fuochi danzare al ritmo di musica.

Tarvisio, torna l'Alpenfest 2017

Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 11 a martedì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Per conoscere i dettagli, qui.

Tutto pronto a Sauris per la festa del formaggio salato e di malga

Le malghe: pascoli ricchi di erbe aromatiche che conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili anche per gli alti standard qualitativi. E' proprio qui che si terrà la Festa del formaggio salato e di malga. Ecco qui il programma della giornata.

‘Un palcoscenico per il mondo’: tre concerti a Lignano Sabbiadoro

La Via di Marco Polo ritorna in Friuli Venezia Giulia con la terza edizione del Festival Internazionale «Un palcoscenico per il mondo», dove oriente e occidente s’incontrano attraverso la musica. Tre date all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro: lunedì 7, mercoledì 9 e martedì 15 agosto, con inizio alle 20.45. Per informazioni e prenotazioni: www.lignano.org oppure viadimarcopolo@gmail.com. Maggiori dettagli, qui.

Castions, continuano i festeggiamenti della ‘Sagre d'Avost e dai gjambars di flum’

Da Mezzo Secolo a Castions delle Mura si fa Sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della sagra. Si potrà trovare una grande pesca di beneficenza e una grande area coperta per gustare carni alla griglia, calamari e gli autentici gamberi di fiume. Per scoprire il programma della giornata, clicca qui.

A Flaibano entra nel vivo ‘A tutto frico’

Dopo il primo scoppiettante fine settimana continuano i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano. Ecco qui il programma della giornata.

Resia, tutto pronto per ‘Šmarna Miša 2017’

È tempo di Smarna Misa 2017. Da domenica 13 agosto a mercoledì 16 agosto in programma grandi festeggiamenti in Val Resia. La Valle e i suoi abitanti sono ormai pronti alla festa religiosa più importante di tutto l'anno, la «Šmarna Miša 2017». Tutte le info, qui.

Avasinis è pronta per la Festa del Lampone e del Mirtillo

Anche quest’anno dal 12 al 15 Agosto, per le vie di Avasinis (Vasinas o Vasinis in lingua Friulana) torna la Festa del Lampone e del Mirtillo in cui si potranno acquistare i famosi mirtilli e lamponi freschi e i loro derivati. Durante la giornata e fino a tarda sera si potranno gustare dolci e tante altre prelibatezze a base di lamponi e mirtilli. Per scoprire il programma della giornata, clicca qui.

Corgnolo, tutto pronto per la Sagra del Toro

Torna da sabato 12 agosto a domenica 20 agosto, in frazione Corgnolo la Sagra del Toro. Corgnolo ormai da diversi anni si distingue per la famosa Sagra del Toro. Vent'anni fa un piccolo gruppo di persone del paese, desiderose di mettere a frutto la loro buona volontà e la fantasia, uniti dall'ideale dell'amicizia, per rendere un servizio alla comunità, iniziarono l'avventura dell'organizzazione di una festa paesana. Ecco qui il programma completo.

Carpacco, conto alla rovescia per la Sagra del Frico

E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate La Sagra del Frico di Carpacco torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della Sagra di Carpacco è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco il programma completo dell'evento. er scoprire il programma della giornata, clicca qui.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

La Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio sul lago dei Tre Comuni

Dall'11 al 15 agosto, sul lago dei Tre Comuni, andrà in scena Acromax, tappa della Coppa del mondo di volo acrobatico in parapendio, organizzata dall'Aero Club Blue Phoenix in collaborazione con Volo Libero Friuli e patrocinata dalla Regione Fvg. Per saperne di più, qui.

TRIESTE

Musei aperti a Trieste

Il Comune di Trieste informa che, in occasione della festività di Ferragosto, i Civici Musei saranno aperti con un ampliamento di orario. Qui in dettaglio la ‘mappa’ dei Musei e dei relativi orari di apertura. E per chi non avesse visto ancora «Lotto Artemisia Guercino. Le Stanze Segrete di Vittorio Sgarbi», la mostra sarà aperta fino al 15 agosto sempre con l'orario ampliato continuato, dalle 10.30 alle 19.30. Qui tutti i dettagli.

Ferragosto in musica

Martedì 15 agosto, alle 21, all’auditorium del Museo Revoltella, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, si terrà il concerto degli allievi del new Virtuosi International Violin Mastercourse, gruppo di giovani violinisti di talento di età compresa tra i 13 ed i 26 anni provenienti da Cina, Francia, Israele, Italia, Giappone, Regno Unito, Russia, Sud Corea, Singapore, Taiwan e Turchia i quali apprendono le capacità tecniche ed interpretative sotto l’esperta guida del Direttore Artistico Ani Schnarch, docente al Royal College of Music di Londra e fondatrice dei «New Virtuosi». Maggiori info, qui.

Barcolissima: la manifestazione che fa rima con estate

Artigianato, ristorazione e musica in riva al mare. Al via lo scorso giovedì sul Lungomare di Barcola, Piazzale Benedetto Croce, 'Barcolissima': la manifestazione a ingresso libero più attesa dell'estate triestina che proseguirà fino a Ferragosto. Ogni giorno dalle 10 alle 23 con ingresso libero, in Piazzale Biagio Marin e presso la Fontana di Barcola ci sarà spazio per una suggestiva fiera d'estate contraddistinta da specialità artigianali, vetrine enogastronomiche, oggettistica etnica e vari altri prodotti a tema estivo. Ma non è l’unico eventi in provincia. Maggiori info, qui.

Al via il Carnevale Estivo Muggesano 2017

A Muggia, infatti, in questi giorni ha preso il via una nuova edizione del Carnevale estivo che anche quest'anno colorerà e animerà le piazze e le calli muggesane sempre fino al 15 agosto con tantissimi eventi gratuiti per tutte le età, con particolare attenzione come sempre per le famiglie e per i più piccoli. Maggiori dettagli, qui.

Portopiccolo, Ferragosto con il Sunset Pool Party

Al Maxi's Beach Club è tutto pronto per il Sunset Pool Party di Ferragosto. Martedì, 15 agosto dalle 11 a Portopiccolo il trend dell’estate in un party che celebrerà la settimana di Ferragosto. Dalle prime ore del mattino per proseguire fino a tarda notte musica, drink, divertimento e sorprese a bordo piscina. Qui tutte le info.

La Festa d'Agosto

Il 13, 14 e 15 agosto, dalle 8 alle 20, l'appuntamento è con la "Festa d'Agosto", l'evento a ingresso libero, organizzato per la prima volta quest'anno dall'associazione Arti in Piazza in piazza Piccola e nel Sottoportico del Comune di Trieste. Una mostra mercato dedicata all'ingegno artistico nelle sue più svariate forme e materiali, pensata per i triestini rimasti in città e per i numerosi turisti in visita. Qui tutte le info.

Cultura con Winckelmann

Apertura dalle 20, nel Giardino del Capitano, sul Colle di San Giusto, nel comprensorio del Civico Museo di Storia e Arte (con ingresso libero, da piazza della Cattedrale 1), della terza serata della rassegna «Archeologia di Sera 2017», dedicata quest'anno all’opera del grande studioso tedesco Johann Joachim Winckelmann, iniziatore della moderna storia dell’arte e dell’archeologia, nel 300° della nascita.

Musica italiana

A San Giusto alle 21, nel Cortile delle Milizie del Castello, andrà «in scena» lo spettacolo «Acqua e sale. Tributo a Mina e Celentano», con Ornella Serafini (voce), Flavio Furian (voce) e gli F24. A cura di Good Vibrations Entertainment srl. (spettacolo a pagamento, prevendita Ticketpoint Trieste).

...e sudamericana

Alle 21, in piazza Verdi, lo show della Banda Berimbau, con il suo spettacolo di percussioni brasiliane (a cura dell'omonima associazione culturale Berimbau); giusto in tempo per aspettare... con inizio alle ore 23.15, l'immancabile spettacolo ferragostano di fuochi d'artificio, organizzato dal Comune, che si protrarrà per circa 20 minuti.

GORIZIA

A Grado grande festa per il Ferragosto

Martedì 15 agosto al Parco delle Rose via ai festeggiamenti per il Ferragosto gradese. Un evento straordinario, una grande festa che vuole regalare spettacolo, divertimento, food, drink e un cielo illuminato dai fuochi d'artificio. Qui i dettagli.

A Gorizia il concerto di Ferragosto con l'ensamble Antonio Vivaldi di Venezia

Al Giardino di Palazzo De Grazia alle 21 si terrà il concerto dell'enseble formato da musicisti che si esibiscono a livello internazionale collaborando con i maggiori Enti Lirico-Sinfonici italiani.

PORDENONE

Spilimbergo è pronta per la Rievocazione storica della Macia

Come ogni anno, tra il Borgo Orientale e Corso Roma si terrà la 26ma Rievocazione storica della Macia quest'anno in programma dal 12 al 16 agosto. ‘Le streghe di Spilimbergo nei processi dell’Inquisizione’, Spilimbergo rivive il periodo della caccia alle streghe attraverso la ricerca del prof. Renzo Peressini sui processi avvenuti nella cittadina. Ecco qui tutti i dettagli.

Ferragosto di scoperte alla Centrale idroelettrica di Malnisio

Ferragosto può essere il momento migliore per scoprire i luoghi più suggestivi della nostra regione: martedì 15 agosto la Centrale idroelettrica di Malnisio, a Montereale Valcellina sarà aperta al pubblico, con orario continuato 10 - 18.

In Val d'Arzino a Ferragosto si fa canyoning

Un Ferragosto all’insegna dell’avventura in Val d'Arzino. Partendo da Vito d'Asio potrete immergervi nella natura e scendere i torrenti nei tratti più selvaggi, calarsi su corda lungo cascate mozzafiato, tuffarsi in laghetti dall’acqua cristallina, scivolare su toboga spinti dalla corrente. Qui i dettagli.